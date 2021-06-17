17.06.2021 13:07

Город обеспечит, чтобы скорая молниеносно реагировала на вызовы, – Игорь Терехов

Руководитель города назвал этот шаг необходимым для того, чтобы исправить ошибки медицинской реформы министерства здравоохранения.



// РЕДПОСТ

В следующем году Харьков создаст муниципальную службу скорой помощи. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Руководитель города отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о финансировании, внесении этого проекта в бюджетные планы на 2022 год.

Игорь Терехов резко негативно охарактеризовал медицинскую реформу, из-за которой вызов скорой помощи превратился в настоящую проблему.

«Это бездарная реформа, плоды которой мы сегодня выгребаем все вместе», – сказал он, назвав катастрофой тот факт, что в таком мегаполисе, как Харьков, служба скорой помощи не принадлежит муниципалитету. «Сегодня до скорой помощи достучаться невозможно. Я лично подтверждаю – до скорой помощи достучаться невозможно», – резюмировал Игорь Терехов.

Поэтому Харьков будет создавать муниципальную скорую помощь, исправляя ошибки медицинской реформы Министерства здравоохранения.

«У нас есть расчеты, есть понимание организации и управления этой системой. Мы обеспечим, чтобы «скорая» молниеносно реагировала на вызовы», - сказал Игорь Терехов.

Напомним, ранее Игорь Терехов презентовал план улучшения предоставлении медпомощи населению. «У нас есть четкий план действий, начиная от скорой помощи, начиная от первичной медицины, поликлинического обслуживания, семейных врачей и заканчивая централизованными специализированными больницами, как их привести действительно к европейскому уровню. И, конечно, то, что касается сел, поселков - это ФАПы», – сказал он.