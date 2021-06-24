Главная Новости Харькова ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 24 июня. Список адресов
24.06.2021  09:45   

Аварийное отключение воды в Харькове 24 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Березовская (ч/с), пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №4, стояк), ул. Метростроителей, 3 (п. №1) до 20:00 24 июня;
ул. Астрономическая, 13 (п. №4) до 20:00 25 июня.

Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (п. №6) до 20:00 25 июня.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 23 (п. №5, стояк) до 17:00 24 июня.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 65 до 20:00 24 июня.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 24 июня.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 30 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №1), ул. Армейская, 126-б, ул. Новгородская, 2, ул. Клочковская, 186-б до 20:00 24 июня.


 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.06 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 23 июня. Список адресов 22.06 ЖКХ Харьков готовится к зиме: в Пятихатках на сутки отключат воду. Список адресов 22.06 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 22 июня. Список адресов
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 