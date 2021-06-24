Аварийное отключение воды в Харькове 24 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Березовская (ч/с), пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №4, стояк), ул. Метростроителей, 3 (п. №1) до 20:00 24 июня;
ул. Астрономическая, 13 (п. №4) до 20:00 25 июня.
Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (п. №6) до 20:00 25 июня.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 23 (п. №5, стояк) до 17:00 24 июня.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 65 до 20:00 24 июня.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 24 июня.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 30 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №1), ул. Армейская, 126-б, ул. Новгородская, 2, ул. Клочковская, 186-б до 20:00 24 июня.
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
Синоптики говорят, что температура вырастет еще на пару градусов. Облачная погода частично скрадет зной.
120 лет назад мир узнал о Пабло Пикассо, а в 1934 году Харьков утратил статус столицы Украины, которую перенесли в Киев.
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