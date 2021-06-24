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24.06.2021  09:18   

Самоубийца бросилась под троллейбус в Харькове (ВИДЕО)

Водитель троллейбуса в шоковом состоянии.


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Утром 24 июня на проспекте Героев Сталинграда, 5 женщина бросилась под троллейбус, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Городского совета Юрия Сидоренко.
 
По словам очевидцев и водителя троллейбуса, женщина самостоятельно бросилась под колеса троллейбуса.
 
Пострадавшая осталась ждива. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Водитель троллейбуса в шоковом состоянии.

Тэги:  смерть, харьков, самоубийство
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