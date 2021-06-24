Самоубийца бросилась под троллейбус в Харькове (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 24 июня Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 июня Синоптики говорят, что температура вырастет еще на пару градусов. Облачная погода частично скрадет зной.