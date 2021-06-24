Самоубийца бросилась под троллейбус в Харькове (ВИДЕО)

Водитель троллейбуса в шоковом состоянии.
Напомним, ранее мы писали о волне самоубийств в Харькове - три суицида за день.
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Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
Синоптики говорят, что температура вырастет еще на пару градусов. Облачная погода частично скрадет зной.
120 лет назад мир узнал о Пабло Пикассо, а в 1934 году Харьков утратил статус столицы Украины, которую перенесли в Киев.
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