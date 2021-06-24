В Харькове идут работы по ремонту главных артерий города (ВИДЕО)

24.06.2021 09:05

Дорожники предупреждают о тянучках по Московскому проспекту, там стартовал новый этап восстановления этой дороги.

В Харькове ведутся работы по ремонту главных артерий города. Об этом сообщает РЕДПОСТ . Дорожники продолжают обновление Московского проспекта. 23 июня они начали участок от проспекта Индустриального до улицы Архитектора Алешина. Ранее ими был обновлен отрезок от улицы 12 Апреля до перекрестка с проспектом Индустриальным. Суммарная площадь работ составила более 38 000 квадратных метров.

По словам дорожников, данный участок был в очень плохом состоянии, многие знают, что это одна из центральных артерий города, по которой идёт очень много большегрузного транспорта. Участок протяжённостью более 600 метров. Более 800 тонн асфальтобетона. Будет уложено примерно 6500 квадратных метров.

Также продолжается дальше реконструкция Московского проспекта на участке от Гимназической Набережной до улицы Богдана Хмельницкого. И дальше идёт текущий ремонт улицы Роганская, там будет более уложено 20 000 квадратных метров асфальтобетона. Так же идёт ремонт улицы Фонвизина, улицы Коновалова, спуска Клочковского, где будет заменено около 1500 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. На данных участках так же будет ограничено движение в связи с проведенным работ. Дорожные службы просят водителей заранее составлять свои маршруты, чтобы не стоят в пробках.