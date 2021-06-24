24.06.2021 08:42

Спасательная операция на канатке в Харькове: мать с ребенком спускались по пожарной лестнице

В Харькове спасатели сняли двух человек из кабинки подвесной дороги.

Днем 23 июня остановился аттракцион «Канатная дорога» в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького на ул. Сумской, 81, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Катанка перестала работать из-за отсутствия электропитания. Сотрудники парка Горького задействовали резервный двигатель, благодаря чему часть пассажиров удалось доставить на станцию. Но в кабинках на высоте оставались люди.

В половине пятого вечера администрация парка обратилась за помощью к спасателям. Бойцы ГСЧС прибыли во всеоружии: на аварийно-спасательном автомобиле (САРМ-Л), с передвижной дизельной электростанцией и выдвижной пожарной автолестницей.



К моменту подачи электрического тока спасатели успели снять с одной кабинки двух человек (мать с ребенком) с помощью автолестницы.



В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Чугуеве спасатели с помощью автолестницы сняли с шестиметровой липы подростка, который залез за мячом на дерево, но спуститься не смог, потому что испугался высоты.

