Спасательная операция на канатке в Харькове: мать с ребенком спускались по пожарной лестнице

В Харькове спасатели сняли двух человек из кабинки подвесной дороги.
Днем 23 июня остановился аттракцион «Канатная дорога» в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького на ул. Сумской, 81, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Катанка перестала работать из-за отсутствия электропитания. Сотрудники парка Горького задействовали резервный двигатель, благодаря чему часть пассажиров удалось доставить на станцию. Но в кабинках на высоте оставались люди.
В половине пятого вечера администрация парка обратилась за помощью к спасателям. Бойцы ГСЧС прибыли во всеоружии: на аварийно-спасательном автомобиле (САРМ-Л), с передвижной дизельной электростанцией и выдвижной пожарной автолестницей.
К моменту подачи электрического тока спасатели успели снять с одной кабинки двух человек (мать с ребенком) с помощью автолестницы.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, в Чугуеве спасатели с помощью автолестницы сняли с шестиметровой липы подростка, который залез за мячом на дерево, но спуститься не смог, потому что испугался высоты.
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