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24.06.2021  08:25   

В Харькове пропал мужчина с Алексеевки (ФОТО)

В Харькове с 23 июня разыскивают 79-летнего Петра Сторощука.


//Facebook

79-летний Петр Сторощук, проживающий на проспекте Людвига Свободы, 23 июня около восьми часов утра направлялся в сторону района «Зирка» и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 162 см, среднего телосложения, глаза серые, короткие седые волосы, носит усы.

Был одет: темно-синие джинсы, синяя рубашка в белую клетку, бежевые сандалии, черная бейсболка.

Особые приметы: ходит с металлической тростью коричневого цвета с черной ручкой, немного сутулится в правую сторону.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Петра Сторощука или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

В Харькове пропал 79-летний Петр Сторощук

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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