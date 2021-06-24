В Харькове пропал мужчина с Алексеевки (ФОТО)

В Харькове с 23 июня разыскивают 79-летнего Петра Сторощука.
79-летний Петр Сторощук, проживающий на проспекте Людвига Свободы, 23 июня около восьми часов утра направлялся в сторону района «Зирка» и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 162 см, среднего телосложения, глаза серые, короткие седые волосы, носит усы.
Был одет: темно-синие джинсы, синяя рубашка в белую клетку, бежевые сандалии, черная бейсболка.
Особые приметы: ходит с металлической тростью коричневого цвета с черной ручкой, немного сутулится в правую сторону.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Петра Сторощука или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
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