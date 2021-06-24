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24.06.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 24 июня

Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 24 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну стоит посвятить день общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты будут даваться Овну легче обычного. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Овен пока одинок, он может завести романтическое знакомство.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды в гороскопе Тельца образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Телец будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Телец сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил – только так Телец сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
День предвещает Близнецам счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеют ли они ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет их энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Близнецов принятия быстрых решений. Поэтому совет для Близнецов простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда они сумеют поймать жар-птицу за хвост!

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды советуют Раку вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Рак может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур… Раку достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой.

Лев (24 июля – 23 августа)
Чего точно не стоит делать Льву, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, он будет чувствовать себя как рыба в воде! день наделяет Льва такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, он без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды советуют Льву воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана Деве, а может быть, она сама в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, жизнь даст ей повод задуматься над тем, какие люди находятся с ней рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут склонны к неорганизованности, забывчивости и могут случайно, сами того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Весам будут хорошо удаваться любые дела, где они могут проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, их шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Весы не хотят оказаться «крайними», звезды советуют им держаться в стороне от любых разбирательств.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды предупреждают Скорпиона о том, что состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет. А чтобы действия Скорпиона не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Ситуация может вынудить Стрельца защищать свои интересы – и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Стрельца способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды советуют Стрельцу воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Интуиция у Козерога будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко. Вот почему звезды советуют Козерогу прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу»-«не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолея есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома… Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Водолея мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Водолей способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Ситуация предоставит Рыбам возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды обещают Рыбам благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви – а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача – удел тех, кто ее заслужил» – эта фраза должна стать девизом Рыб. Ну а если Рыбы не захотят добиваться милостей от судьбы – что ж, это их выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический прогноз
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