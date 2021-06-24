24.06.2021 10:01

Почти 40 домов Основянского района будут круглый год с горячей водой

На ул. Диспетчерской, 27а в котельной устанавливают 4 новых котла для отопления и 2 новых котла для подачи горячего водоснабжения для жителей 37 домов Основянского района.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Ранее тут производился текущий ремонт и горячее водоснабжение было только в двух домах и только лишь в отопительный сезон.

Данные котлы устанавливают за счёт средств Европейского банка реконструкции и развития.

С началом отопительного сезона горячее водоснабжение будет уже в почти 40 домах.

Напомним, французская компания, которая строила Эйфелеву башню, тоннель под Ла-Маншем и Гренландский мост, готова участвовать в модернизации системы центрального теплоснабжения в Харькове.