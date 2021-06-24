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24.06.2021  10:01   

Почти 40 домов Основянского района будут круглый год с горячей водой

На ул. Диспетчерской, 27а в котельной устанавливают 4 новых котла для отопления и 2 новых котла для подачи горячего водоснабжения для жителей 37 домов Основянского района.

В Основянской котельной устанавливают 6 котлов для отопления и горячего водоснабжения. Новости Харькова
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Ранее тут производился текущий ремонт и горячее водоснабжение было только в двух домах и только лишь в отопительный сезон.
 
В Основянской котельной устанавливают 6 котлов для отопления и горячего водоснабжения. Новости Харькова
 
Данные котлы устанавливают за счёт средств Европейского банка реконструкции и развития.
 
С началом отопительного сезона горячее водоснабжение будет уже в почти 40 домах.
 
В Основянской котельной устанавливают 6 котлов для отопления и горячего водоснабжения. Новости Харькова
 
Напомним, французская компания, которая строила Эйфелеву башню, тоннель под Ла-Маншем и Гренландский мост, готова участвовать в модернизации системы центрального теплоснабжения в Харькове.
 
Тэги:  харьков, котельная
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