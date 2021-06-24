Почти 40 домов Основянского района будут круглый год с горячей водой

На ул. Диспетчерской, 27а в котельной устанавливают 4 новых котла для отопления и 2 новых котла для подачи горячего водоснабжения для жителей 37 домов Основянского района.
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
Синоптики говорят, что температура вырастет еще на пару градусов. Облачная погода частично скрадет зной.
120 лет назад мир узнал о Пабло Пикассо, а в 1934 году Харьков утратил статус столицы Украины, которую перенесли в Киев.
влажность:
давление:
ветер: