Водители Харькова несут убытки от нового Tik Tok челленджа (ВИДЕО)

Подростки Харькова снимают на машинах колпачки на ниппель и выкладывают «фотоколлекции» в Tik Tok
В Харькове подростки подхватили Tik Tok челлендж и скручивают с автомобилей колпачки на ниппель, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
По сообщениям пострадавших водителей, такое происходит в разных районах Харькова.
Так, в сеть выложили видео из МЖК Интернационалист, где на улице Кричевского толпа подростков ходила по придомовой стоянке и откручивала колпачки.
Ранее в сети появился крик души водителя с Новых Домов, у которого откручивали колпачки несколько раз.
«У нас лично сняли пару раз по 1 колпачку, а вчера когда купили комплект новых, и поставили новые, сегодня своровали все 4 одновременно. Это было район Новых домов. Машина у подъезда стояла часа три всего», – написал он.
Отмечается, что объектом внимания подростков становятся красивые колпачки, с эмблемами.
«Очень большая просьба к родителям, если вы заметили у своего ребёнка такие колпачки, дайте подзатыльник и заставьте все вернуть автовладельцам», – обращаются пострадавшие от Tik Tok челленджа.
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