В Харькове и области разыскивают 17-летнего Николая Коновалова (ФОТО)

28 мая парень отправился из Волчанска в Харьков и пропал.
17-летний Николай Коновалов, житель г. Волчанска, 28 мая 2021 года направлялся в Харьков и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы темные.
Был одет: трикотажная кофта с надписью Tommy Hilgiger, темные штаны, черные кроссовки с сеткой.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Николая Коновалова или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
Напомним, в Харькове разыскивают 79-летнего Петра Сторощука, который 23 июня около восьми часов утра направлялся в сторону района «Зирка» и с того момента его местонахождение неизвестно.
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