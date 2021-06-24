24.06.2021 13:00

В Харькове состоялась предпремьерная репетиция фрик-оперы Жака Оффенбаха «Орфей в аду» (ФОТО)

24 июня в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко состоялась репетиция фрик-оперы Жака Оффенбаха «Орфей в аду».

Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Изящная пародия или острый гротеск, милая шутка или социальная сатира? В этом произведении есть все - и, главное, яркая театральность! И так уж повелось, что каждый постановщик превращает его в нечто совершенно непохожее на другие.

Первое крупное произведение Оффенбаха «Орфей в аду» увидел свет рампы 21 октября 1858 года. Сам композитор сначала дал «Орфею ...» определение «опера-буффон». произведение, написаны в форме пародии на античный миф, стал и насмешкой над «серьезной» оперой, и острой сатирой на тогдашнее общество. Кстати, именно Жак Оффенбах является автором ужасно неприличного «инфернального галопа», который быстро подхватили поклонники кабаре и сделали чуть ли не своим музыкальным символом.

Впервые опера-буфф "Орфей в аду" была поставлена в Харькове в 1929 году. И почти через 100 лет - его новое сценическое прочтение! Постановщики СХІД ОПЕРА определили жанр произведения как «вполне серьезная фрик-опера». В остро пародийной форме они пытаются показать «театральную кухню» - жизнь за кулисами, стереотипные представления о театре.

В спектакле задействовано около 200 человек - солисты, хор, оркестр. Все участники спектакля, наполненного разнообразными трюками, прошли специальную физическую подготовку. Для этого были приглашены Дениса Овчаренко, который сотрудничал с «Цирком Дю Солей», и хореографа Елену Пуль.

В премьерных спектаклях участвует известный скрипач Михаил Захаров. Основатель и участник камерного коллектива «Лятошинский Трио». Одним из важнейших приоритетов коллектива является активное продвижение и популяризация музыки украинских композиторов. Михаил Захаров играет на скрипке итальянского мастера Giovanni Pistucci 1910 года.

Премьера состоится 26 июня, в 18.30, на Большой сцене СХІД ОПЕРА.

Фотогалерея