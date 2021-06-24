24.06.2021 13:33

Под Харьковом малыш напился "Белизны". С химическими ожогами он доставлен в больницу

Несчастный случай произошел в городе Чугуев 23 июня.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам медиков, к ним обратилась мать малыша с просьбой о помощи. Приехав на место вызова бригада скорой установила, что малыш возрастом 1 год и 7 месяцев выпил разведенный водой раствор "Белизны".

Бригадой скорой маленькому ребенку была оказана экстренная медицинская помощь. С диагнозом «Химический ожог слизистой оболочки рта и пищевода» он был госпитализирован вместе с матерью в Областную детскую клиническую больницу №1.

В пресс-службе Харьковской областной госадминистрации нам подтвердили факт поступления ребенка в детскую областную больницу. Также сообщили, что после получения медицинской помощи сегодня, 24 июня, малыш с положительной динамикой был выписан из медучреждения.

Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф напоминает, что для предотвращения подобных случаев необходимо хранить бытовую химию в недоступных для детей местах, не хранить их в емкостях из-под съедобных продуктов и не оставляйте маленьких детей без присмотра!

Напомним, под Харьковом двухлетний ребенок выпил растворитель . По предварительной информации, мальчик был вместе с отцом в гараже и, когда мужчина ненадолго отвлекся, ребенок открыл бутылку с растворителем и сделал глоток.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

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