Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом малыш напился "Белизны". С химическими ожогами он доставлен в больницу
24.06.2021  13:33   

Под Харьковом малыш напился "Белизны". С химическими ожогами он доставлен в больницу

Несчастный случай произошел в городе Чугуев 23 июня.

Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
По словам медиков, к ним обратилась мать малыша с просьбой о помощи. Приехав на место вызова бригада скорой установила, что малыш возрастом 1 год и 7 месяцев выпил разведенный водой раствор "Белизны".
 
Бригадой скорой маленькому ребенку была оказана экстренная медицинская помощь.  С диагнозом «Химический ожог слизистой оболочки рта и пищевода» он был госпитализирован вместе с матерью в Областную детскую клиническую больницу №1. 
 
В пресс-службе Харьковской областной госадминистрации нам подтвердили факт поступления ребенка в детскую областную больницу. Также сообщили, что после получения медицинской помощи сегодня, 24 июня, малыш с положительной динамикой был выписан из медучреждения.
 
Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф напоминает, что для предотвращения подобных случаев необходимо хранить бытовую химию в недоступных для детей местах, не хранить их в емкостях из-под съедобных продуктов и не оставляйте маленьких детей без присмотра!
 
Напомним, под Харьковом двухлетний ребенок выпил растворитель. По предварительной информации, мальчик был вместе с отцом в гараже и, когда мужчина ненадолго отвлекся, ребенок открыл бутылку с растворителем и сделал глоток.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  харьков, отравление, дети
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