24.06.2021 13:33
Под Харьковом малыш напился "Белизны". С химическими ожогами он доставлен в больницу
Несчастный случай произошел в городе Чугуев 23 июня.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По словам медиков, к ним обратилась мать малыша с просьбой о помощи. Приехав на место вызова бригада скорой установила, что малыш возрастом 1 год и 7 месяцев выпил разведенный водой раствор "Белизны".
Бригадой скорой маленькому ребенку была оказана экстренная медицинская помощь. С диагнозом «Химический ожог слизистой оболочки рта и пищевода» он был госпитализирован вместе с матерью в Областную детскую клиническую больницу №1.
В пресс-службе Харьковской областной госадминистрации нам подтвердили факт поступления ребенка в детскую областную больницу. Также сообщили, что после получения медицинской помощи сегодня, 24 июня, малыш с положительной динамикой был выписан из медучреждения.
Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф напоминает, что для предотвращения подобных случаев необходимо хранить бытовую химию в недоступных для детей местах, не хранить их в емкостях из-под съедобных продуктов и не оставляйте маленьких детей без присмотра!
Напомним, под Харьковом двухлетний ребенок выпил растворитель
. По предварительной информации, мальчик был вместе с отцом в гараже и, когда мужчина ненадолго отвлекся, ребенок открыл бутылку с растворителем и сделал глоток.
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