В Харькове пропал мужчина в синих плавках (ФОТО)

В Основянском районе Харькова разыскивают 33-летнего Игоря Солонецкого.
33-летний Игорь Солонецкий 23 июня 2021 года около трех часов дня находился в районе Комсомольского (Основянского) озера в Харькове и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, лысый.
Был одет в темно-синие плавки.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Игоря Солонецкого или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
Напомним, в Харькове разыскивают 79-летнего Петра Сторощука, который 23 июня около восьми часов утра направлялся в сторону района «Зирка» и с того момента его местонахождение неизвестно.
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