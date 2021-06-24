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24.06.2021  13:59   

В Харькове пропал мужчина в синих плавках (ФОТО)

В Основянском районе Харькова разыскивают 33-летнего Игоря Солонецкого.


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33-летний Игорь Солонецкий 23 июня 2021 года около трех часов дня находился в районе Комсомольского (Основянского) озера в Харькове и с того  момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, лысый.

Был одет в темно-синие плавки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Игоря Солонецкого или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове разыскивают 79-летнего Петра Сторощука, который 23 июня около восьми часов утра направлялся в сторону района «Зирка» и с того момента его местонахождение неизвестно.

В Основянском районе Харькова разыскивают 33-летнего Игоря Солонецкого.
 

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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