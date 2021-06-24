24.06.2021 13:59

В Харькове пропал мужчина в синих плавках (ФОТО)

В Основянском районе Харькова разыскивают 33-летнего Игоря Солонецкого.



//Facebook

33-летний Игорь Солонецкий 23 июня 2021 года около трех часов дня находился в районе Комсомольского (Основянского) озера в Харькове и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, лысый.



Был одет в темно-синие плавки.



Мужчина нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Игоря Солонецкого или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».



Напомним, в Харькове разыскивают 79-летнего Петра Сторощука, который 23 июня около восьми часов утра направлялся в сторону района «Зирка» и с того момента его местонахождение неизвестно.



