24.06.2021 14:43

ДТП в Харькове: ночью столкнулись грузовик и легковушка - розыск очевидцев (ФОТО)

Полиция ищет свидетелей столкновения



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, страджи порядка устанавливают свидетелей ДТП в Киевском районе Харькова.

Авария произошла 20 июня 2021 года около 01:30 в районе дома №38 по улице Шевченко.

Столкнулись автомобили Kia Optima с припаркованной грузовиком ГАЗ-53А.

Пассажирка легковушки получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.

Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 099-703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Тарасову Ростиславу Юрьевичу.