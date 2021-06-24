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24.06.2021  14:43   

ДТП в Харькове: ночью столкнулись грузовик и легковушка - розыск очевидцев (ФОТО)

Полиция ищет свидетелей столкновения


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, страджи порядка устанавливают свидетелей ДТП в Киевском районе Харькова.
 
Авария произошла 20 июня 2021 года около 01:30 в районе дома №38 по улице Шевченко.
 
Столкнулись автомобили Kia Optima с припаркованной грузовиком ГАЗ-53А.
 
Пассажирка легковушки получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.
 
ДТП Харьков: Разыскиваются свидетели ночного столкновения легковушки и грузовика
 
В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.
 
ДТП Харьков: Разыскиваются свидетели ночного столкновения легковушки и грузовика
 
Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 099-703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Тарасову Ростиславу Юрьевичу.
 
ДТП Харьков: разыскиваются свидетели ночного столкновения легковушки и грузовика
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков, розыск, очевидцы, свидетели, столкновение, шевченко
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