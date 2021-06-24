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24.06.2021  15:17   

Жители домов вокруг Никольского просят закрыть дворы

Закрытие дворов в начале улицы Пушкинской – одна из просьб, прозвучавших на приеме и.о. городского головы Игоря Терехова с харьковчанами.


// city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского совета Игорь Терехов провел 24 июня встречу с жителями Харькова с целью решения ряда социальных и бытовых проблем, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Харьковчане пришли на личный прием и.о. мэра Харькова с обращениями об оказании материальной помощи на дорогостоящее лечение, улучшении жилищных условий. Много вопросов касалось ремонта домов и внутриквартальных дорог.

В частности, в планы внесли ремонт подъездов в доме на ул. Сумской, 86, подъезда и кровли на ул. Пушкинской, 3, капитальные ремонты кровли в домах на ул. Григория Рудика, 1, пр. Московском, 131-а и ряд ремонтных работ по другим адресам.

«Из-за дождливых весны и лета текущий ремонт кровель - насущная проблема у многих людей, поэтому основной упор будем делать на ремонт кровель. Люди меньше просят о ремонте подъездов, потому что мы сегодня много делаем в этом вопросе. Также выполним ремонт внутриквартальных дорог», - отметил Игорь Терехов.

Так, в планы внесли ремонт внутриквартальной дороги в пер. 23 Августа, 5, обустройство тротуаров в районе дома на ул. Маршала Батицкого, 7 и ремонт тротуара возле дома на ул. Балакирева, 42.

Игорь Терехов провел встречу с жителями Харькова

Также секретарь городского совета поручил решить проблему по жалобе жильцов дома по пр. Юбилейному, 96/153. По словам обратившихся, предприниматели рынка «602 м/р» используют их контейнеры и паркоместа.

Кроме того, Игорь Терехов отметил, что по просьбам жильцов домов, которые находятся рядом с ТРЦ «Никольский», планируется закрыть для прохода дворы, через которые начали ходить посетители торгового центра.

Напомним, во время личного приема Игоря Терехова в КП ХТС обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Харькова, в частности, запуске новых и продлении существующих маршрутов пассажирского транспорта.

Игорь Терехов провел встречу с жителями Харькова

Источник:   ХГС
 Тэги:  игорь терехов, прием, харьков
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