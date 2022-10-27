Каждый из вас на своем месте делает все, чтобы наш город жил более-менее полноценной жизнью, - Ігор Терехов (фото)

27.10.2022 20:00 Дмитро Колонєй

У Харкові пройшов прийом на честь Дня автомобіліста та дорожника.

За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків під час воєнного стану мер вручив їм Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.

«Мы с вами переживаем очень трудное военное время. Когда в начале войны фактически перестал ходить транспорт, многие из вас развозили гуманитарную помощь людям, потому что все было закрыто. Кто-то из вас работает водителем на «скорой» и спасает жизни, кто-то осуществляет перевозки, здесь есть ремонтники, которые обслуживают транспорт. Каждый из вас на своем месте делает все, чтобы наш город жил более-менее полноценной жизнью. Слова благодарности и низкий поклон за ваш труд. Мы обязательно победим, потому что такие люди, как вы - это дух, воля и сила нашего города. Скорейшей победы и мира!», - подякував Харківський міський голова.