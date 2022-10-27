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27.10.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Каждый из вас на своем месте делает все, чтобы наш город жил более-менее полноценной жизнью, - Ігор Терехов (фото)

У Харкові пройшов прийом на честь Дня автомобіліста та дорожника.


Каждый из вас на своем месте делает все, чтобы наш город жил более-менее полноценной жизнью, - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав із професійним святом водіїв швидкої та невідкладної медичної допомоги, тролейбусів, трамваїв, кондукторів, працівників міських депо, КП «Харківський метрополітен», КП «Харків-Сигнал», КП «Міськелектротранссервіс», КП «Шляхрембуд», КП «КВЗК».
 
За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків під час воєнного стану мер вручив їм Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.
 
Привітав автомобілістів із професійним святом Ігор Терехов
 

«Мы с вами переживаем очень трудное военное время. Когда в начале войны фактически перестал ходить транспорт, многие из вас развозили гуманитарную помощь людям, потому что все было закрыто. Кто-то из вас работает водителем на «скорой» и спасает жизни, кто-то осуществляет перевозки, здесь есть ремонтники, которые обслуживают транспорт. Каждый из вас на своем месте делает все, чтобы наш город жил более-менее полноценной жизнью. Слова благодарности и низкий поклон за ваш труд. Мы обязательно победим, потому что такие люди, как вы - это дух, воля и сила нашего города. Скорейшей победы и мира!», - подякував Харківський міський голова.

 

Привітав автомобілістів із професійним святом Ігор Терехов
 
Тэги:  игорь терехов, прием, харьков
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