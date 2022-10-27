Каждый из вас на своем месте делает все, чтобы наш город жил более-менее полноценной жизнью, - Ігор Терехов (фото)

У Харкові пройшов прийом на честь Дня автомобіліста та дорожника.
«Мы с вами переживаем очень трудное военное время. Когда в начале войны фактически перестал ходить транспорт, многие из вас развозили гуманитарную помощь людям, потому что все было закрыто. Кто-то из вас работает водителем на «скорой» и спасает жизни, кто-то осуществляет перевозки, здесь есть ремонтники, которые обслуживают транспорт. Каждый из вас на своем месте делает все, чтобы наш город жил более-менее полноценной жизнью. Слова благодарности и низкий поклон за ваш труд. Мы обязательно победим, потому что такие люди, как вы - это дух, воля и сила нашего города. Скорейшей победы и мира!», - подякував Харківський міський голова.
Комментариев: 0
Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
День аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня.
влажность:
давление:
ветер: