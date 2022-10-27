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27.10.2022  19:26   Дмитро Колонєй

Обстріли Харкова: комунальники відновилили понад два десятки пошкоджень

Про це поінфррмували у комплексі «Харківводопостачання».

Обстріли Харкова: Відновилили понад два десятки пошкоджень комунальники міста
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводопостачання», майстри служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району підприємства продовжують відновлювальні та ремонтні роботи на Північній Салтівці. 
 
За словами начальника районної служби Віталія Чупандіна, ремонти ведуться, зокрема, на вул. Кричевського у МЖК «Інтернаціоналіст. Там планують замінити 8 м зруйнованої ділянки трубопроводу. 
 
«Водопровідному господарству Північної Салтівки завдали значної шкоди влучання снарядів різного калібру. Але роботи з відновлення мереж ми не припиняли навіть під обстрілами», – зазначив Віталій Чупандін. 
  
Також він поінформував, що станом на 27 жовстня 2022 року бригади усунули 23 пориви на водоводах після прямих чи непрямих влучань снарядів. За його словами, реконструкції потребують ще щонайменше десять зруйнованих ділянок. Зокрема, ремонтні роботи плануються на вул. Наталії Ужвій.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков, обстрелы, агрессия россии
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