Ворог продовжує обстрілювати Харківщину з території РФ (відео)
Оперативна інформація станом на вечір 27 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Ворог продовжує обстрілювати Харківщину з території РФ (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник здійснював обстріли:
на Слобожанському напрямку – з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця;
на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;
Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України.
Мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.
Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.
Авіація Сил оборони, поточної доби, завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак - за попередньою інформацією Ка-52 “Алігатор” та штурмовик Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.