27.10.2022 18:59 Дмитро Колонєй

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину з території РФ (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 27 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Ворог продовжує обстрілювати Харківщину з території РФ (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця;

на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;

Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України.

Мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.

Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.

Авіація Сил оборони, поточної доби, завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак - за попередньою інформацією Ка-52 “Алігатор” та штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.