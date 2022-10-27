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27.10.2022  18:59   Дмитро Колонєй

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину з території РФ (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 27 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Ворог продовжує обстрілювати Харківщину з території РФ (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник здійснював обстріли:
  • на Слобожанському напрямку – з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця;
  • на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;
Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. 
 
Мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.
 
Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів  та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.
 
Авіація Сил оборони, поточної доби, завдала 14 ударів  по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак - за попередньою інформацією Ка-52 “Алігатор” та штурмовик Су-25.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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