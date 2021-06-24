24.06.2021 15:29

Под Харьковом найден убежавший от бабушки ребенок (ФОТО)

Полиция под Харьковом нашла мальчика за 20 минут.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 23 июня 2021 года в 16:40 в Чугуевское райуправление полиции обратилась мать ребенка.

Она сообщила, что в поселке Чкаловском 11-летний мальчик ушел из дома около 06:00 и до сих пор не вернулся.

Мать ребенка с ним не проживает, мальчика воспитывает бабушка.

Уже в 17:00 полицейские нашли ребенка в селе Новая Гнилица. Сюда мальчик убежал после ссоры с бабушкой.

Увидев авто полиции, ребенок подбежал к нему. Мальчика доставили в Чугуевское райуправлени полиции и после выяснения всех обстоятельств передадут бабушке.

В отношении матери малолетнего работники полиции составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав и установлении опеки бабушки над ребенком.