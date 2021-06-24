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24.06.2021  15:29   

Под Харьковом найден убежавший от бабушки ребенок (ФОТО)

Полиция под Харьковом нашла мальчика за 20 минут.

Под Харьковом нашли сбежавшего от бабушки ребенка. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 23 июня 2021 года в 16:40 в Чугуевское райуправление полиции обратилась мать ребенка.
 
Она сообщила, что в поселке Чкаловском 11-летний мальчик ушел из дома около 06:00 и до сих пор не вернулся.
 
Мать ребенка с ним не проживает,  мальчика воспитывает бабушка.
 
Уже в 17:00 полицейские нашли ребенка в селе Новая Гнилица. Сюда мальчик убежал после ссоры с бабушкой.
 
Увидев авто полиции, ребенок подбежал к нему. Мальчика доставили в Чугуевское райуправлени полиции и после выяснения всех обстоятельств передадут бабушке.
 
В отношении матери малолетнего работники полиции составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав и установлении опеки бабушки над ребенком.
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