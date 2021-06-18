18.06.2021 15:25
ДТП Харьков: Разыскиваются очевидцы смертельной аварии на Салтовке (ФОТО)
В Харькове разыскивают свидетелей аварии на Салтовке.
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Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 2 июня 2021 года около 18:00 возле дома №68 по Юбилейному проспекту столкнулась легковушка Chevrolet Lacetti и автомобиль Mercedes-Benz GLE, двигавшийся по магистрали от Салтовского шоссе в сторону проспекта Тракторостроителей.
В результате удара Chevrolet столкнулся с еще двумя транспортными средствами - KIA и Ford Transit, припаркованными у правого края полосы движения.
В результате ДТП 39-летний водитель Chevrolet Lacetti сильно трамировался, был доставлен в больницу. 4 июня 2021 года, не приходия в сознание, скончался.
В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по факту ДТП.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю старшего лейтенанта полиции Катречко Денису Олеговичу.
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