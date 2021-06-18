В спальном районе Харькова – труп под окнами многоэтажки (ФОТО)

По словам очевидцев, мужчина выпрыгнул из окна.
Утром 18 июня под окнами девятиэтажки на Салтовке обнаружили труп мужчины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Несчастный случай произошел возле дома 40 по улице Бучмы.
По неподтвержденным сведениям, мужчина выпрыгнул из окна. Смерть наступила мгновенно.
Официальная информация уточняется.
Напомним, 5 июня на проспекте Льва Ландау, 12 произошло самоубийство. Девушка свела счеты с жизнью, выбросившись из окна 9 этажа.
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