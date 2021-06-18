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18.06.2021  14:19   

В Харькове пройдет сессия горсовета, которую ждут все предприниматели

На повестке дня – вопрос о снижении арендной платы за землю.


// РЕДПОСТ

Пятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8 созыва состоится 23 июня в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7), сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХГС.

Начало сессии - в 12:00.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности Харьковского городского совета Игорь Терехов.

В повестке дня – один вопрос и «Разное».

Согласно пакету документов к сессии, депутаты рассмотрят вопрос о  внесении изменений в решение 19 сессии Харьковского городского совета 5 созыва от 27.02.2008 № 41/08 «Об утверждении "Положения о порядке определения размеров арендной платы при заключении договоров аренды земли в г. Харькове».

Ранее РЕДПОСТ писал, что в целях помощи предпринимателям, пострадавшим от карантинных ограничений, Игорь Терехов предложил снижение арендной платы за землю. Если сейчас в Харькове принята ставка арендной платы при заключении договоров аренды земли на уровне 8%, то после внесения изменений ставка понизится до 6%, а для объектов общественного питания, парковок и складов – до 5%.  Изменения арендной ставки будут приняты на сессии городского совета до 1 июля, а вступят в силу в новом бюджетном году – с 1 января 2022 года.

Пятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8 созыва состоится 23 июня

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, харьков
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