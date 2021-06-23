23.06.2021 15:30

В Харькове поймали харьковского патрульного на «закладках» наркотиков (ФОТО)

Путем «закладок» полицейский распространял особо опасное психотропное вещество - мефедрон. В случае доказательства вины фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Сотрудник сектора патрульной полиции одного из отделений Харьковского районного управления полиции организовал сбыт на территории Харькова наркотиков.

По словам правоохранителей, 22-летний полицейский «подрабатывал» на одном из телеграмм-каналов, где клиенты могли заказать наркотические средства и психотропные вещества. После получения заказа и оплаты за товар патрульный делал «закладки». Вырученные денежные средства он получал на свой электронный кошелек с последующим выводом средств на банковский счет своей сожительницы.

После оперативной закупки у злоумышленника наркотического вещества экспертиза подтвердила, что приобретенное порошкообразное вещество содержит в своем составе мефедрон, оборот которого запрещен.

Сразу после очередной «закладки» сотрудника полиции задержали. В ходе обысков по месту жительства фигуранта и несения службы обнаружено и изъято марихуану, психотропные вещества, весы для наркотиков, фасовочные слип-пакеты, банковские карты и мобильные телефоны.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины фигурант задержан, в суд подано ходатайство на избрание меры пресечения. Следователи ГБР готовят ему объявления подозрения.

Напомним, в Харькове задержали сотрудника полиции , который раскладывал закладки, при этом находясь в состоянии наркотического опьянения.