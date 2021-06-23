23.06.2021 15:19

Хулиганство и драка с копом: под Харьковом задержали дебошира (ФОТО, ВИДЕО)

Рецидивист в Харькове полез в драку с полицейским.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Екатерины Шевцовой, установлено, что ночью 20 июня 2021 года четверо молодых людей подошли к пустому полицейскому автомобилю.

Копы были на вызове, выполняя служебные обязанности.

Один из парней, вор-рецидивист, решив похвастать перед знакомыми, залез на служебный автомобиль полицейских, в итоге его повредив.

Грохот привлек внимание полицейских, вскоре увидевших повреждения. Попытавшегося сбежать хулигана догнали. Но дебошир, которого повели к автомобилю для оформления соответствующих материалов, ударил полицейского в лицо, а затем исчез с места происшествия.

Через несколько часов хулиган был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а 21 июня 2021 года ему было сообщено о подозрении.

Судья Дергачевского районного суда Харьковской области 22.06.2021 года вынес решение о содержании персонажа под стражей без права внесения залога.

Драчуну светит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.