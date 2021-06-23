23.06.2021 14:43
Бокс. Харьковчанин - призер чемпионата Европы
Представитель Харькова завоевал бронзу континентального первенства.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Харьков спортивный, на чемпионате Европы среди молодежи до 22 лет, прошедшем в итальянском городе Розетто Дель Абруццо, успешно выступил харьковчанин.
Единственный представитель Первой столицк в национальной дружине - Богдан Толмачов - выступал в категории до 75 кг.
Пройдя боксеров из Словакии, и Азербайджана, певростоичник не устоял в четверке сильнейших против немца, в итоге заняв почетное 3-е место.
Напомним, ранее мы писали Толмачове - двухкратном чемпионе Украины
среди молодежи, двухкратный чемпион Украины до 22 лет, призёр чемпионата Европы среди молодежи 2018 г. и финалист чемпионата Европы среди молодежи 2019 г. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины, призера Олимпийских игр, Сергея Данильченко.
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