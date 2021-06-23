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23.06.2021  14:35   

Харьков делится опытом работы с Китаем: подробности

В Харьков приехали представители 11 крупнейших городов Украины, чтобы узнать, как наладить взаимовыгодные отношения с Китаем.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ. В Харькове с 22 до 26 июня проведут ряд мероприятий, посвященных торгово-экономическому сотрудничеству с китайской стороной. Знакомство с достижениями Харькова в этом вопросе началось с проведения Круглого стола «Украина-Китай: наводя мосты». Гостям представили ряд презентаций, посвященных бизнес-парку «Экополис ХТЗ» и опыту работы с китайскими городами. 
 
Так, Харьков имеет давние партнерские отношения с китайскими городами Аньшань, Тяньцзинь, Цзинань и Шэньчжэнь, с которыми активно поддерживаются взаимоотношения в сфере промышленности, культуры, образования и туризма.
 
В Харькове пройдут лекционно-практические курсы по особенностям ведения переговоров с китайскими партнерами. Подобный авторитет Харькова в данной сфере обусловлен многолетним сотрудничеством города с Китайской Народной Республикой. Например, ранее Игорь Терехов встречался с заместителем мэра Аньшаня, договорившись о сотрудничестве городов в сфере тяжелой промышленности и машиностроения. Тогда же были установлены контакты между зоопарками двух городов для обмена животными. 
 
Напомним, что в прошлом году Китай вышел на первое место в структуре украинского товарооборота, а для Харькова приоритетными направлениями сегодня является реализация совместных инфраструктурных, энергетических и телекоммуникационных проектов.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Игорь Терехов провел встречу с делегацией народного правительства города Аньшань (КНР).
 
Тэги:  китай, харьков
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