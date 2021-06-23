23.06.2021 14:35

Харьков делится опытом работы с Китаем: подробности

В Харьков приехали представители 11 крупнейших городов Украины, чтобы узнать, как наладить взаимовыгодные отношения с Китаем.

Об этом сообщает РЕДПОСТ . В Харькове с 22 до 26 июня проведут ряд мероприятий, посвященных торгово-экономическому сотрудничеству с китайской стороной. Знакомство с достижениями Харькова в этом вопросе началось с проведения Круглого стола «Украина-Китай: наводя мосты». Гостям представили ряд презентаций, посвященных бизнес-парку «Экополис ХТЗ» и опыту работы с китайскими городами.

Так, Харьков имеет давние партнерские отношения с китайскими городами Аньшань, Тяньцзинь, Цзинань и Шэньчжэнь, с которыми активно поддерживаются взаимоотношения в сфере промышленности, культуры, образования и туризма.

В Харькове пройдут лекционно-практические курсы по особенностям ведения переговоров с китайскими партнерами. Подобный авторитет Харькова в данной сфере обусловлен многолетним сотрудничеством города с Китайской Народной Республикой. Например, ранее Игорь Терехов встречался с заместителем мэра Аньшаня, договорившись о сотрудничестве городов в сфере тяжелой промышленности и машиностроения. Тогда же были установлены контакты между зоопарками двух городов для обмена животными.

Напомним, что в прошлом году Китай вышел на первое место в структуре украинского товарооборота, а для Харькова приоритетными направлениями сегодня является реализация совместных инфраструктурных, энергетических и телекоммуникационных проектов.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Игорь Терехов провел встречу с делегацией народного правительства города Аньшань (КНР).