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23.06.2021  14:20   

В Харькове ищут взрывчатку в бизнес-центре

23 июня сообщили о минировании бизнес-центра Brama.

В Харькове заминировали бизнес-центр Brama

В соцсетях Харькова распространилась информация о минировании бизнес-центра Brama на улице Каразина, 2. Об этом сообщает РЕДПОСТ.

В пресс-службе Нацполиции факт минирования бизнес-центра подтвердили.

По адресу выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Посетителей и персонал эвакуировали. Проводится осмотр места происшествия.

Пиротехники Нацполиции ищут взрывчатку в здании центра и на прилегающей территории.

Напомним, 14 июня поступило сообщение о минировании торгово-развлекательном центре Караван по улице Героев Труда. Правоохранители обследовали более 9000 квадратных метров помещений, 700 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 350 человек. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Тэги:  минирование, харьков
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