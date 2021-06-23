23.06.2021 14:20

В Харькове ищут взрывчатку в бизнес-центре

23 июня сообщили о минировании бизнес-центра Brama.

В соцсетях Харькова распространилась информация о минировании бизнес-центра Brama на улице Каразина, 2. Об этом сообщает РЕДПОСТ.

В пресс-службе Нацполиции факт минирования бизнес-центра подтвердили.

По адресу выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.



Посетителей и персонал эвакуировали. Проводится осмотр места происшествия.

Пиротехники Нацполиции ищут взрывчатку в здании центра и на прилегающей территории.

Напомним, 14 июня поступило сообщение о минировании торгово-развлекательном центре Караван по улице Героев Труда. Правоохранители обследовали более 9000 квадратных метров помещений, 700 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 350 человек. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.