В Харькове ищут взрывчатку в бизнес-центре

23 июня сообщили о минировании бизнес-центра Brama.
В соцсетях Харькова распространилась информация о минировании бизнес-центра Brama на улице Каразина, 2. Об этом сообщает РЕДПОСТ.
В пресс-службе Нацполиции факт минирования бизнес-центра подтвердили.
Пиротехники Нацполиции ищут взрывчатку в здании центра и на прилегающей территории.
Напомним, 14 июня поступило сообщение о минировании торгово-развлекательном центре Караван по улице Героев Труда. Правоохранители обследовали более 9000 квадратных метров помещений, 700 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 350 человек. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
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Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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