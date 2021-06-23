23.06.2021 16:09

Внимание, розыск: Под Харьковом почти год как пропала девушка (ФОТО)

Полицией Харькова разыскивается Елена Забазнова!



Внимание, розыск: Под Харьковом почти год как пропала девушка (ФОТО)



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского райуправления полиции разысивают Елену Забазнову, 2002 года рождения.

18-летняя девушка в ночь с 10 на 11 июля 2020 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 17-20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы рыжие длинные, глаза карие.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам: (057) 705-93-00, 102 или другим удобным для вас способом.