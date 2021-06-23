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23.06.2021  16:09   

Внимание, розыск: Под Харьковом почти год как пропала девушка (ФОТО)

Полицией Харькова разыскивается Елена Забазнова!


Внимание, розыск: Под Харьковом почти год как пропала девушка (ФОТО)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского райуправления полиции разысивают Елену Забазнову, 2002 года рождения.
 
18-летняя девушка в ночь с 10 на 11 июля 2020 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
 
Приметы: на вид 17-20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы рыжие длинные, глаза карие.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам: (057) 705-93-00, 102 или другим удобным для вас способом.
 
Напомним, что ранее мы писали об исчезновении этой матери маленького ребенка.  
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск, пропала девушка, харьков, чугуев
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