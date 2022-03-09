09.03.2022 14:57

Агрессия РФ: из-за обстрелов на Харьковщине эвакуировано около 350 человек (фото)

В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацпоицию, за сутки были обстреляны несколько основных подстанций Облэнерго, совершена попытка повредить ТЭЦ-5. Из одного поврежденного авиабомбами дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого - около 200. В Изюме оккупанты осаждали несдавшийся город и уничтожают его.

Рекомендации полиции:

соблюдать меры безопасности, не нарушать требования комендантского часа, иметь при себе документы, лекарства, предметы первой необходимости. при обнаружении подозрительного предмета обращаться в полицию или спасателей по номерам 102 и 101.

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Напомним ранее мы писали о том, что в Харькове на российских военнопленных завели уголовные дела