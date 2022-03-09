09.03.2022 15:32 Дмитрий Колоней

Харьковские спасатели обратились за помощью к волонтерам

Харьковским МЧСниками необходима помощь при разборе завалов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на службу «15-62»., ГУ ГСЧС необходима строительная техника и помощь:

Строителей, проектировщиков и волонтеров просят о помощи для разбора завалов, возникших в городе в результате обстрелов со стророны оккупационных войск РФ.

Необходимы также автокраны, бульдозеры, грейдеры, тракторы и самосвалы, газосварочное оборудование.

Для безопасного проведения работ необходимы строительные материалы и оборудование.

сосновый брус 60х60, 50х50, 50х40 длиной 6 м – 30 шт; листы OSB толщиной 8-10 мм – 20 шт. фонари, радиостанции (диапазон 400 – 430 МГц), сапоги пожарные специальные, краги или перчатки.

Контакт для коммуникации: 098-836-68-36, 066-784-09-27, 099-624-23-32, 097-951-42-73, 050-583-01-99 (Telegram, Viber):

В управлении отмечают, что они будут благодарны за любую помощь, способную спасти жизнь граждан. Предложить свою помощь харьковским спасателям можно также через телеграмм-бот @DSNS_kh_bot.