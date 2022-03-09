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09.03.2022  15:32   Дмитрий Колоней

Харьковские спасатели обратились за помощью к волонтерам

Харьковским МЧСниками необходима помощь при разборе завалов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  службу «15-62»., ГУ ГСЧС необходима строительная техника и помощь:
  • Строителей, проектировщиков и волонтеров просят о помощи для разбора завалов, возникших в городе в результате обстрелов со стророны оккупационных войск РФ.
  • Необходимы также автокраны, бульдозеры, грейдеры, тракторы и самосвалы, газосварочное оборудование.
  • Для безопасного проведения работ необходимы строительные материалы и оборудование.
  1. сосновый брус 60х60, 50х50, 50х40 длиной 6 м – 30 шт;
  2. листы OSB толщиной 8-10 мм – 20 шт.
  3. фонари, радиостанции (диапазон 400 – 430 МГц),
  4. сапоги пожарные специальные,
  5. краги или перчатки. 
 Контакт для коммуникации: 098-836-68-36, 066-784-09-27, 099-624-23-32, 097-951-42-73, 050-583-01-99 (Telegram, Viber):
 
В управлении отмечают, что они будут благодарны за любую помощь, способную спасти жизнь граждан. Предложить свою помощь харьковским спасателям можно также через телеграмм-бот @DSNS_kh_bot.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  волонтеры, агрессия рф, харьков, спасатели
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