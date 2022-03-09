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09.03.2022  16:11   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: генералу-уроженцу Харьковщины сообщено о подозрении в бомбардировках

Генерал-майор РФ отдавал приказы о бомбовых ударах по Харьковщине.

Агрессия РФ: генералу-уроженцу Харьковщины сообщено о подозрении в бомбардировках
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру установлено, что генерал-майор РФ, уроженец Чугуева, отдавал преступные приказы по массовой бомбардировке г. Харькова и Харьковской области, в том числе авиабомбами «ФАБ-500».
 
В результате погибли мирные жители, полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития.
 
Заочно генерал-майору, командующему одной из армий ВВС ПВО РФ, сообщено о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
 
Напомним, ранее мы писали о пойманных на Харьковщине мародерах.
 
Тэги:  бомбардировки, агрессия рф, харьков, украина
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