09.03.2022 16:11 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: генералу-уроженцу Харьковщины сообщено о подозрении в бомбардировках

Генерал-майор РФ отдавал приказы о бомбовых ударах по Харьковщине.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Прокуратуру установлено, что генерал-майор РФ, уроженец Чугуева, отдавал преступные приказы по массовой бомбардировке г. Харькова и Харьковской области, в том числе авиабомбами «ФАБ-500».

В результате погибли мирные жители, полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития.

Заочно генерал-майору, командующему одной из армий ВВС ПВО РФ, сообщено о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 УК Украины).