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10.03.2022  19:06   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: вражеская армия разрушила в Харькове 400 многоквартирных домов.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов, в частности отметил, что постоянно разговаривает с людьми.
"Многие из них плачут, потому что человек понимает, что закончится война, а ему негде жить. Многие задают мне вопрос, где будут жить и работать. Людей нельзя бросать в такой тяжелой ситуации, и я уже прорабатываю варианты, где их разместить», - сообщил городской голова.
 
Также руководитель города подчеркнул, что людей стараются поддерживать психологически.
 
«Нам удалось эвакуировать людей, которые находились под постоянными обстрелами, из 602 микрорайона – это Северная Салтовка. Они еще пребывают в полушоковом состоянии. Мы разговариваем с ними, объясняем, чтобы у них была эмоциональная разгрузка», - заявил городской голова.
 
Харьковчан стараются обеспечить необходимыми продуктами и медикаментами. Горячую еду развозят по станциям метро, которые служат сейчас укрытиями. Игорь Терехов поблагодарил волонтеров, которым городская власть предоставляет продукты, а они готовят еду в кафе и ресторанах, и отметил, что все такие заведения питания освободят от оплаты коммунальных услуг.
 
Также городской голова поблагодарил харьковчан, которые защищают город в составе Территориальной обороны, и Вооруженные Силы Украины, которые стоят насмерть, чтобы не пропустить в город врага.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия рф, бомбардировки, харьков, разрушения
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