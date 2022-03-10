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10.03.2022  16:53   Дмитрий Колоней

Что делать, если обнаружен подозрительный предмет - советы харьковской полиции

Полицейские Харьковщины напоминают меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов или боеприпасов

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, после бомбежек и обстрелов на улицах часто остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

Как поступать при обнаружении:

  1. Ни в коем случае не приближайться к подобным находкам.
  2. Соблюдайть меры предосторожности
  3. Объяснить детям необходимость быть внимательными и не трогать подозрительные предметы и боеприпасы.
  4. При обнаружении таких опасных обращаться в полицию или к спасателям по номерам 102 и 101.
 
Тэги:  агрессия рф, подозрительные предметы
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