10.03.2022 16:15 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: Харьковские супермаркеты и пункты выдачи гуманитарной помощи продолжают работу

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в интервью изданию «The Wall Street Journal».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова в интервью одному из самых крупных и влиятельных американских изданий отметил, что харьковчане могут приобрести продукты в магазинах, а также получить гуманитарную помощь.

По словам руководителя города, открыты сетевые супермаркеты «Класс», «Чудо-маркет», «АТБ» и др. Также пункты выдачи гуманитарной помощи работают в ряде отделений «Новой почты», и, кроме того, в городе организовали выдачу продуктов и медикаментов по районам.

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