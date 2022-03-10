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10.03.2022  16:15   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: Харьковские супермаркеты и пункты выдачи гуманитарной помощи продолжают работу

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в интервью изданию «The Wall Street Journal».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова в интервью одному из самых крупных и влиятельных американских изданий отметил, что харьковчане могут приобрести продукты в магазинах, а также получить гуманитарную помощь.
 
По словам руководителя города, открыты сетевые супермаркеты «Класс», «Чудо-маркет», «АТБ» и др. Также пункты выдачи гуманитарной помощи работают в ряде отделений «Новой почты», и, кроме того, в городе организовали выдачу продуктов и медикаментов по районам. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что идут на поправку дети, пострадавшие в смертельном ДТП на Окружной.  
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия рф, игорь терехов, харьков, супермаркеты
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