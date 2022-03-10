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10.03.2022  15:35   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП на Окружной: дети в Харькове идут на поправку (видео)

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на мэра Харькова Игоря Терехова, двоих трехлетних деток, которые пострадали в страшной аварии на Окружной 12 января 2022 года, удалось спасти благодаря умениям и знаниям наших врачей:
 
"Я рад сообщить, что детки получают всю необходимую им помощь, идут на поправку и даже заново учатся ходить! 
 
Огромная благодарность нашим медикам за их самоотверженный труд!
 
Харьков своих всегда поддержит, потому что мы единая семья! И детей вылечим, и врага победим, и город возродим. 
 
Мы - вместе!!! 
Мы - харьковчане!!!"

 

Тэги:  игорь терехов, дтп, харьков
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