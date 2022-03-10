Движение эвакуационных поездов в Харькове: расписание

Через железнодорожный вокзал Харькова продолжается активное движение поездов.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Укрзалізницю" 10 марта 2022 года, через арьковски железнодорожный узел проследовали на запад Укрианы поезда №114, 142 Лиман – Львов, три поезд интерсити+ на Львов, №46 Лиман – Ужгород, №114, 142 Львов - Лиман, №15 Харьков – Рахов.
Расписание движения на вечер:
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