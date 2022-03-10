10.03.2022 14:33 Дмитрий Колоней

Движение эвакуационных поездов в Харькове: расписание

Через железнодорожный вокзал Харькова продолжается активное движение поездов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Укрзалізницю" 10 марта 2022 года, через арьковски железнодорожный узел проследовали на запад Укрианы поезда №114, 142 Лиман – Львов, три поезд интерсити+ на Львов, №46 Лиман – Ужгород, №114, 142 Львов - Лиман, №15 Харьков – Рахов.

Расписание движения на вечер:

17:00 - №723 Харьков - Львов

19:27 - №795 Харьков – Днепр

21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков – Одесса

22:40 - №45 Ужгород – Лиман

Напомним, что на эвакуационные поезда на запад страны билетов покуать не надо - они бесплатные.