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10.03.2022  14:33   Дмитрий Колоней

Движение эвакуационных поездов в Харькове: расписание

Через железнодорожный вокзал Харькова продолжается активное движение поездов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Укрзалізницю" 10 марта 2022 года, через арьковски железнодорожный узел проследовали на запад Укрианы поезда №114, 142 Лиман – Львов, три поезд  интерсити+ на Львов, №46 Лиман – Ужгород, №114, 142 Львов - Лиман, №15 Харьков – Рахов.

Расписание движения на вечер: 

  • 17:00 - №723 Харьков - Львов
  • 19:27 - №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 - №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 - №45 Ужгород – Лиман
Напомним, что на эвакуационные поезда на запад страны билетов покуать не надо - они бесплатные.
 
Тэги:  эвакуация, железная дорога, харьков, поезд. расписание
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