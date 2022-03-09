09.03.2022 21:40 Дмитрий Колоней

Работники "ХТС" восстанавливают подачу тепла в трех районах Харькова

КП «Харьковские тепловые сети» работает в усиленном режиме, чтобы вернуть тепло в дома горожан.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в результате дефектов на сетях было отключено отопление в 155 жилых домах. Без отопления временно находятся 49 домов в микрорайоне «Рогань», 47 домов в Московском районе (531-й м-р), 22 дома в Шевченковском районе, которые питаются от ТРС 2/2 и котельной «Павлово Поле, а также 19 домов в Слободском районе (теплоснабжение прекращено из-за дефекта на магистрали диаметром 500 мм).

На предприятии отмечают, что работники филиалов постоянно совершают обходы районов в поиске повреждений, а ремонтные бригады занимаются их скорейшим устранением. В частности, за минувшую ночь специалистам удалось возобновить теплоснабжение в 39 домах Киевского района.

«План работ на сегодняшний день – устранить дефекты, вызывающие отключение большого количества домов, а также произвести развоздушивание внутридомовых систем. Персонал для решения задач, топливо, материалы, техника и продовольствие – налицо. Единственная просьба к харьковчанам: сохраняйте спокойствие, избегайте панических настроений и сообщайте о проблемах в отопительной системе», - обратились к жителям на предприятии.