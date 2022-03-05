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05.03.2022  09:38   Евгений Клочко

Куда сообщать о неразорвавшихся снарядах в Харькове

Национальная полиция Украины совместно с Friends of Ukraine EOD «Друзья Украины» запустили сайт с инструкцией действий на случай обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Харьковчан просят сообщать о неразорвавшихся снарядах на специальный ресурс
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской мэрии. Отмечается, что кроме порядка действий и правил поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, на вебресурсе Ukraine CAT-UXO  также размещена электронная форма, с помощью которой граждане могут сообщить о местонахождении неразорвавшихся боеприпасов.
 
 
Как отметили разработчики, сайт создан для помощи украинским гражданам, находящимся под обстрелами вражеских снарядов, ведь коллективная осведомленность поможет спасти человеческие жизни.
 
Напомним, правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями артобстрела или авиаудара,  с просьбой не снимать видео и фото для соцсетей, не вести стримы, а также не ставить гео-теги.
 
Тэги:  агрессия россии, снаряды, харьков
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