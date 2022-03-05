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05.03.2022  10:07   Евгений Клочко

Где в Харькове найти инсулин в режиме военного положения

Горячая линия по обеспечению инсулином больных диабетом начала работу сегодня, 5 марта, в Харькове.


Фото из открытых источников
Об этом сообщилает РЕДПОСТ со ссылкой на городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62». 
 
По указанным на фото номерам телефонов можно узнать места получения жизненно необходимого лекарственного средства.
 
В настоящее время составлен график работы «горячей линии» на период с 5 по 11 марта 2022 года.
 
В дальнейшем график будет обновляться.
 
Где в Харькове найти инсулин
Напомним, в Украине заработала онлайн-карта, на которой можно узнать, какие продовольственные магазины работают в Украине и как найти ближайшие аптеки, АЗС, укрытия.
 
Тэги:  инсулин, харьков
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