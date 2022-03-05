05.03.2022 10:07 Евгений Клочко

Где в Харькове найти инсулин в режиме военного положения

Горячая линия по обеспечению инсулином больных диабетом начала работу сегодня, 5 марта, в Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом сообщилает РЕДПОСТ со ссылкой на городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

По указанным на фото номерам телефонов можно узнать места получения жизненно необходимого лекарственного средства.

В настоящее время составлен график работы «горячей линии» на период с 5 по 11 марта 2022 года.

В дальнейшем график будет обновляться.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта , на которой можно узнать, какие продовольственные магазины работают в Украине и как найти ближайшие аптеки, АЗС, укрытия.