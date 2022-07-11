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11.07.2022  14:55   Виталий Хиневич

В Харьковской области можно получить инсулин: как узнать адреса аптек

В течение прошлой недели, по данным НСЗУ, в Украине 2208 аптек отпустили инсулины.

Инсулин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что часть аптек возобновила отпуск инсулина в областях, которые находились в зоне боевых действий. В частности в Харьковской, Сумской, Черниговской и Донецкой.
 
Больше всего аптек отпустили инсулины в течение прошедшей недели в следующих областях:
 
  • Днепропетровская – 237;
  • Львовская – 187;
  • г.Киев – 166;
  • Полтавская – 140;
  • Ивано-Франковская – 126;
  • Одесская – 126;
  • Харьковская – 116;
  • Киевская – 101.
Чтобы узнать о местоположении аптек, отпускающих инсулины по программе реимбурсаций, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77. Также можно просмотреть список таких аптек по ссылке  — он регулярно обновляется.
 
Напомним, раненый харьковский медик оказал помощь пациенту.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  инсулин, аптеки
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