11.07.2022 14:55 Виталий Хиневич

В Харьковской области можно получить инсулин: как узнать адреса аптек

В течение прошлой недели, по данным НСЗУ, в Украине 2208 аптек отпустили инсулины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что часть аптек возобновила отпуск инсулина в областях, которые находились в зоне боевых действий. В частности в Харьковской, Сумской, Черниговской и Донецкой.

Больше всего аптек отпустили инсулины в течение прошедшей недели в следующих областях:

Днепропетровская – 237;

Львовская – 187;

г.Киев – 166;

Полтавская – 140;

Ивано-Франковская – 126;

Одесская – 126;

Харьковская – 116;

Киевская – 101.

Чтобы узнать о местоположении аптек, отпускающих инсулины по программе реимбурсаций, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77. Также можно просмотреть список таких аптек по ссылке — он регулярно обновляется.