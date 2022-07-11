11.07.2022 14:49 Дмитрий Колоней

Оккупанты грозят насильно вывезти противников РФ из захваченных регионов

Об этом сообщает военная разведка Украины



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна. Для организации процесса была создана так называемая «ГУК» (рус. – Государственная унитарная компания). Ее деятельность непосредственно контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запретного «Оппозиционного блока». В настоящее время – назначен оккупантами «руководителем региональной оккупационной администрации в Запорожье».

Для создания действенной инфраструктуры вывоза зерна, коллаборанты «национализировали» (захватили) припортовый элеватор предприятия «Новая борзая» в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия «Аскет Шиппинг» в порту Бердянск, элеваторы предприятий «Кернел», «Оптимус» и других зерновых.

«ГУК» установлены закупочные цены на сельхозпродукцию: пшеница фуражная – 6000,00 рос.руб., пшеница продовольственная – 9000,00 рос.руб., ячмень – 7000,00 рос.руб. за 1 тонну. Сельхозпроизводителей такая цена категорически не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а хранить его в хранилищах. При отсутствии свободных хранилищ – в других, не приспособленных для этого помещениях или даже на открытых площадках.

Первое судно под загрузку должно прибыть 10 июля. 17 июля ожидается прибытие судна ZHIBEK ZHOLY, которое уже вывозило краденое зерно из Бердянска.

С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останутся в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона.