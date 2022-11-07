07.11.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти депортувала дитину: що робити

Юридичні поради надали в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Громадянам треба діяти раціонально та ефективно. Не піддавайтися паніці та намагайтися зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину.

Національне інформаційне бюро нагадує алгоритм дій:

Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій: ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.

Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, аби зберегти хронологію подій.

Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини - невідкладно повідомляйте про це НІБ на електронну пошту: [email protected] або заповнивши відповідну форму на сайті.

«Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі) - порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування), міжнародних місій таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців)»,- розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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