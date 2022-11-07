07.11.2022 12:45 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 7 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 7 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 15 л/а, 0 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Рава-Руська» - 60 л/а, 1 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 40 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Румунія:

«Порубне» - 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.