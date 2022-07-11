    
Главная Новости Харькова Общество «Альфа-Банк Украина» сменил свое название
11.07.2022  14:30   Виталий Хиневич

«Альфа-Банк Украина» сменил свое название

НБУ отстранил от управления банком российских акционеров Альфа-Банка после наложения санкций.

Альфа Банк сменил название
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на FinClub.
 
Сообщается, что 11 июля Альфа-Банк сменил название на "Сенс Банк", о чем уже сообщил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
 
После наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным их представителем болгарского экономиста и экс-государственного деятеля Симеона Дянкова.
 
«Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда», — отметил Дянков.
 
 
Источник:   FinClub
 Тэги:  банк, экономика
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Бизнес Банки отменили кредитные каникулы с 1 июня: подробности 18.05 Общество Харьковчане могут получить соцвыплаты в банке 16.05 Криминал и происшествия В Харькове мошенники под видом покупателей воровали деньги с карт (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 