11.07.2022 14:30 Виталий Хиневич

«Альфа-Банк Украина» сменил свое название

НБУ отстранил от управления банком российских акционеров Альфа-Банка после наложения санкций.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на FinClub.

Сообщается, что 11 июля Альфа-Банк сменил название на "Сенс Банк", о чем уже сообщил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

После наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным их представителем болгарского экономиста и экс-государственного деятеля Симеона Дянкова.

«Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда», — отметил Дянков.