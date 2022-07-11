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11.07.2022  14:10   Виталий Хиневич

Харьковские медики получили спецавтомобиль от польских партнеров

Польский фонд «Партнерство и сотрудничество» совместно с Люблинским форумом работодателей передал городу Харькову карету скорой медицинской помощи.

Скорая помощь Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что торжественная передача спецтранспорта состоялась 5 июля в городе-побратиме Люблине при участии президента города Кшиштофа Жука, а сегодня, 11 июля, машину скорой помощи в Харькове встретил первый заместитель городского головы Александр Новак.   
  
«Хочу поблагодарить наших польских партнеров за поддержку. Сегодня в Харькове снова были обстрелы, есть пострадавшие. Поэтому такая помощь нам очень необходима», - почеркнул первый вице-мэр.  
  
Отметим, что карета скорой помощи приобретена за средства предпринимателей Люблина при содействии Почетного консула Украины в городе Хелм Станислава Адамяка.
 
Напомним, харьковские медики приняли роды в машине скорой помощи.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  медицина, авто, харьков
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