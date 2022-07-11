Харьковские медики получили спецавтомобиль от польских партнеров

Польский фонд «Партнерство и сотрудничество» совместно с Люблинским форумом работодателей передал городу Харькову карету скорой медицинской помощи.
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День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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