11.07.2022 14:10 Виталий Хиневич

Харьковские медики получили спецавтомобиль от польских партнеров

Польский фонд «Партнерство и сотрудничество» совместно с Люблинским форумом работодателей передал городу Харькову карету скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что торжественная передача спецтранспорта состоялась 5 июля в городе-побратиме Люблине при участии президента города Кшиштофа Жука, а сегодня, 11 июля, машину скорой помощи в Харькове встретил первый заместитель городского головы Александр Новак.

«Хочу поблагодарить наших польских партнеров за поддержку. Сегодня в Харькове снова были обстрелы, есть пострадавшие. Поэтому такая помощь нам очень необходима», - почеркнул первый вице-мэр.

Отметим, что карета скорой помощи приобретена за средства предпринимателей Люблина при содействии Почетного консула Украины в городе Хелм Станислава Адамяка.

Напомним, харьковские медики приняли роды в машине скорой помощи.