10.07.2022 17:50 Виталий Хиневич

Харьковчанка создала дизайн монеты "Слава Україні"

Банк Эстонии начал продажу монеты посвященной Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Delo.ua».

Сообщается, что банк Эстонии начал продажу монеты "Слава Україні" номиналом 2 евро.

Дизайн монеты разработала харьковчанка Дарья Титова, которая вынуждена была уехал из Украины. Сейчас девушка учится в Эстонской академии искусств.

Монета имеет изображение девушки, которая защищает птицу в руке. Дизайн монеты дополняет колос пшеницы.

По словам автора, участие в конкурсе дизайна монеты помогло ей справиться с чувством вины за то, что она "просыпается с солнечным светом, в то время как многие украинцы просыпаются от звука ракет и бомб". Для выражения этих эмоций, она нарисовала девушку с птицей в руках.

Монета продается в конверте, стоимость составляет 18 евро. Купить ее можно в интернет-магазине Omniva, в продажу поступило 40 тысяч экземпляров монеты "Слава Україні".