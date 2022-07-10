10.07.2022 17:10 Виталий Хиневич

Харьковский Prime Orchestra продолжает благотворительный тур городами Европы

Украинский оркестр уже провел ряд концертов.



Харьковский Prime Orchestra продолжает благотворительный тур городами Европы



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Сообщается, что украинский оркестр уже провели тур по Нижней Саксонии – музыканты Prime Orchestra сыграли благотворительные концерты в Ганновере, Айнбеке, Оснабрюке и Вольфенбюттели.Все эти города приняли жителей Украины.

На своих выступлениях музыканты демонстрировали видео процветающего, развитого и прогрессивного Харькова до 24 февраля, и что с ним сделала военная агрессия РФ. Рассказывали европейцам об ужасах войны, которые видели своими глазами, собирали средства для помощи Украине и родному Харькову.