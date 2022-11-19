    
Главная Новини Харкова Медицина На Харківщині продовжується безкоштовне забезпеченя інсуліном та цукрознижувальними препаратами
19.11.2022  12:36   Дмитро Колонєй

На Харківщині продовжується безкоштовне забезпеченя інсуліном та цукрознижувальними препаратами

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за словами заступниці директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанни Овчарової, наразі в Україні майже 1 млн 226 тис. хворих на цукровий діабет. На Харківщині зареєстровано 100 тис. хворих, з яких  інсулінозалежними є 20 тис., зокрема 5 тис. – діти. Для лікування хворих з діабетом відкрито ендокринні відділення, в аптеках доступні безкоштовні цукрознижувальні засоби та інсулін.
 
Жанна Овчарова акцентувала, що кожен, кому воні потрібені, може їх отримати в аптеках за рецептом лікаря.
 
Забезпечення хворих інсуліном та цукрознижувальними ліками не припинялося й під час перших місяців війни. Тоді лікарі отримували препарати від волонтерів, а хворі могли замовити інсулін через “гарячу лінію”, яка була організована Харківською ОВА.
 
Як пояснюють лікарі, інсулінозалежними можуть бути не тільки хворі на 1-й тип діабету, але й на 2-й тип. Саме тому завідувач ендокринологічного відділення Іван радить слідкувати за вмістом цукру в крові та вчасно проходити медогляд. Вони нагадують, що є так звані великі симптоми діабету – це спрага, часті нічні походи до туалету, втрата ваги без підстав. Але ці великі симптоми розвиваються, коли в крові вже досить високий рівень цукру. Тобто неінсулінозалежний діабет може розвиватися дуже повільно й непомітно – людина може почувати себе цілком здоровою – зберігаючи працездатність, стабільну вагу, а при цьому цукор у крові буде підвищений. Тому медики радять всім людям, і сам так роблю, проходити щорічне обстеження або перевіряти цукор щоразу при здачі крові в лабораторі.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  инсулин, диабет, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.07 Медицина В Харьковской области можно получить инсулин: как узнать адреса аптек 20.06 Медицина Где украинцы могут получить инсулин 01.05 Медицина Горячая линия по обеспечению инсулином в Харькове: постоянный график работы
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 