19.11.2022 12:36 Дмитро Колонєй

На Харківщині продовжується безкоштовне забезпеченя інсуліном та цукрознижувальними препаратами

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, за словами заступниці директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанни Овчарової, наразі в Україні майже 1 млн 226 тис. хворих на цукровий діабет. На Харківщині зареєстровано 100 тис. хворих, з яких інсулінозалежними є 20 тис., зокрема 5 тис. – діти. Для лікування хворих з діабетом відкрито ендокринні відділення, в аптеках доступні безкоштовні цукрознижувальні засоби та інсулін.

Жанна Овчарова акцентувала, що кожен, кому воні потрібені, може їх отримати в аптеках за рецептом лікаря.

Забезпечення хворих інсуліном та цукрознижувальними ліками не припинялося й під час перших місяців війни. Тоді лікарі отримували препарати від волонтерів, а хворі могли замовити інсулін через “гарячу лінію”, яка була організована Харківською ОВА.

Як пояснюють лікарі, інсулінозалежними можуть бути не тільки хворі на 1-й тип діабету, але й на 2-й тип. Саме тому завідувач ендокринологічного відділення Іван радить слідкувати за вмістом цукру в крові та вчасно проходити медогляд. Вони нагадують, що є так звані великі симптоми діабету – це спрага, часті нічні походи до туалету, втрата ваги без підстав. Але ці великі симптоми розвиваються, коли в крові вже досить високий рівень цукру. Тобто неінсулінозалежний діабет може розвиватися дуже повільно й непомітно – людина може почувати себе цілком здоровою – зберігаючи працездатність, стабільну вагу, а при цьому цукор у крові буде підвищений. Тому медики радять всім людям, і сам так роблю, проходити щорічне обстеження або перевіряти цукор щоразу при здачі крові в лабораторі.