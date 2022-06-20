20.06.2022 17:10 Виталий Хиневич

Где украинцы могут получить инсулин

Жителей Украины продолжают обеспечивать лекарственными средствами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что в Украину стабильно поставляются препараты инсулина и на период военного положения пациенты могут получить препараты полностью бесплатно, без доплат.

Список аптек, в которых можно получить препараты инсулина, находится по ссылке . Он регулярно обновляется.

Также наличие инсулина на аптечных складах можно проверить с помощью сервисов tabletki.ua geoapteka.ua . Перед тем, как направляться в ближайшую вам аптеку, стоит позвонить и узнать часы ее работы и точное наличие инсулина.

В украинские больницы препараты инсулина поставляют как гуманитарную помощь, поэтому пациенты могут получить их в пунктах выдачи лекарств бесплатно. Чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины, следует обратиться в региональное подразделение здравоохранения. Подробную информацию о наличии того или иного препарата в пункте можно получить на стендах в учреждениях здравоохранения.