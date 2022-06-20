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20.06.2022  17:10   Виталий Хиневич

Где украинцы могут получить инсулин

Жителей Украины продолжают обеспечивать лекарственными средствами.

Инсулин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что в Украину стабильно поставляются препараты инсулина и на период военного положения пациенты могут получить препараты полностью бесплатно, без доплат.
 
Список аптек, в которых можно получить препараты инсулина, находится по ссылке. Он регулярно обновляется.
 
Также наличие инсулина на аптечных складах можно проверить с помощью сервисов tabletki.ua и geoapteka.ua. Перед тем, как направляться в ближайшую вам аптеку, стоит позвонить и узнать часы ее работы и точное наличие инсулина.
 
В украинские больницы препараты инсулина поставляют как гуманитарную помощь, поэтому пациенты могут получить их в пунктах выдачи лекарств бесплатно. Чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины, следует обратиться в региональное подразделение здравоохранения. Подробную информацию о наличии того или иного препарата в пункте можно получить на стендах в учреждениях здравоохранения.
 
Напомним, МОЗ планирует доставлять лекарства украинцам при помощи беспилотников.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина, инсулин
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