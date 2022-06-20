20.06.2022 17:10 Виталий Хиневич
Где украинцы могут получить инсулин
Жителей Украины продолжают обеспечивать лекарственными средствами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на МОЗ Украины.
Сообщается, что в Украину стабильно поставляются препараты инсулина и на период военного положения пациенты могут получить препараты полностью бесплатно, без доплат.
Список аптек, в которых можно получить препараты инсулина, находится по ссылке
. Он регулярно обновляется.
Также наличие инсулина на аптечных складах можно проверить с помощью сервисов tabletki.ua
и geoapteka.ua
. Перед тем, как направляться в ближайшую вам аптеку, стоит позвонить и узнать часы ее работы и точное наличие инсулина.
В украинские больницы препараты инсулина поставляют как гуманитарную помощь, поэтому пациенты могут получить их в пунктах выдачи лекарств бесплатно. Чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины, следует обратиться в региональное подразделение здравоохранения. Подробную информацию о наличии того или иного препарата в пункте можно получить на стендах в учреждениях здравоохранения.
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