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20.06.2022  17:50   Виталий Хиневич

В Украине появилась новая радиостанция

Онлайн радио «Chervona Кalina» начало работу в Украине.

Радио Chervona Кalina
 
Об этот сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
В Украине запустили радио "Chervona Kalyna", в эфирах которого речь пойдет об украинской музыкальной культуре и истории современных украинцев. Создатели хотят продемонстрировать всему миру украинскую культуру во всей ее полноте. "Мы объединили украинские народные, авторские, академические произведения всех времен с современной украинской музыкой.", - говорят инициаторы.
 
Также создатели онлайн радио предлагают слушателям, поделится своими чувствами и переживаниями, записав свою историю на диктофон и отправив короткую аудиозапись на электронную почту или оставив голосовое сообщение через телеграм-бот.
 
«Мы собираем разнообразные и искренние истории украинцев во время войны: военных, волонтеров, переселенцев и всех, кто столкнулся с испытанием российской агрессией.»,- сообщают организаторы.
 
Напомним, немецкая компания выпустит книгу о красоте украинской природы.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  радио
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