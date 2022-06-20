20.06.2022 17:50 Виталий Хиневич

В Украине появилась новая радиостанция

Онлайн радио «Chervona Кalina» начало работу в Украине.

Об этот сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

В Украине запустили радио "Chervona Kalyna", в эфирах которого речь пойдет об украинской музыкальной культуре и истории современных украинцев. Создатели хотят продемонстрировать всему миру украинскую культуру во всей ее полноте. "Мы объединили украинские народные, авторские, академические произведения всех времен с современной украинской музыкой.", - говорят инициаторы.

Также создатели онлайн радио предлагают слушателям, поделится своими чувствами и переживаниями, записав свою историю на диктофон и отправив короткую аудиозапись на электронную почту или оставив голосовое сообщение через телеграм-бот

«Мы собираем разнообразные и искренние истории украинцев во время войны: военных, волонтеров, переселенцев и всех, кто столкнулся с испытанием российской агрессией.»,- сообщают организаторы.